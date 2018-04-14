Серхио Рамос сыграет в первом матче против "Баварии"

По итогам матча с Ювентусом беку "королевского клуба" грозило наказание за то, что он, будучи дисквалифицированным, покинул сове место на стадионе и отправился ко входу в подтрибунное помещение чтобы поддержать свою команду, чего делать не разрешено.

Тем не менее, как сообщает Cadena COPE, УЕФА не будет открывать расследование против Рамоса, посчитав поступок Серхио недостаточным поводом для наказания. По информации источника, последствия были бы другими, если бы капитан Реала позволил себе выйти на газон Бернабеу.

В ходе жеребьевки Мадрид получил в соперники Баварию, против которой Рамос все же сможет сыграть.