Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ
Новости: Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Новости: Музычук вернулась в лидерскую группу на ЧЕ по шахматам Музычук вернулась в лидерскую группу на ЧЕ по шахматам
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины
X

Серхио Рамос сыграет в первом матче против "Баварии"

Серхио Рамос
09:03 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: УЕФА не будет дисквалифицировать защитника Реала Серхио Рамоса.

По итогам матча с Ювентусом беку "королевского клуба" грозило наказание за то, что он, будучи дисквалифицированным, покинул сове место на стадионе и отправился ко входу в подтрибунное помещение чтобы поддержать свою команду, чего делать не разрешено.

Тем не менее, как сообщает Cadena COPE, УЕФА не будет открывать расследование против Рамоса, посчитав поступок Серхио недостаточным поводом для наказания. По информации источника, последствия были бы другими, если бы капитан Реала позволил себе выйти на газон Бернабеу.

В ходе жеребьевки Мадрид получил в соперники Баварию, против которой Рамос все же сможет сыграть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов Ярмоленко может сыграть против "Шальке" Цыганков: Хочу видеть "Динамо" в Лиге чемпионов

Последние новости

Пограничники подсчитали задержанных мигрантов за время независимости Украины В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии Реальные модели, превратившиеся в "пластиковых кукол" (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
02 УЕФА открыл дело в отношении российского клуба
03 "Бавария" подтвердила назначение Ковача на пост главного тренера команды
04 Цыганков: Хочу видеть "Динамо" в Лиге чемпионов
05 "Барселона" может уволить главного тренера в конце сезона
Новости сегодня
10:12 Врачи рассказали, что делать, если вы часто потеете
10:06 В Луцке выступил самый быстрый пианист мира
10:05 Смешная подборка приколов на автомобильную тематику
09:54 Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
09:49 Оккупанты игнорируют режим прекращения огня: ВСУ были обстреляны 43 раза
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Западные страны начали операцию против Сирии Западные страны начали операцию против Сирии
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет
Новости: Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем
Добавить комментарий
0