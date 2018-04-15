"Манчестер Сити" - чемпион Англии, "Манчестер Юнайтед" уступил "ВБА"

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерял даже теоретические шансы выйти на первое место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.