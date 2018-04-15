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"Манчестер Сити" - чемпион Англии, "Манчестер Юнайтед" уступил "ВБА"
19:54 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: «Манчестер Сити» досрочно выиграл АПЛ после осечки «Манчестер Юнайтед».

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерял даже теоретические шансы выйти на первое место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.

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Новости спорта, АПЛ, ФК ВБА, ФК Манчестер Юнайтед, Чемпионат Англии.
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