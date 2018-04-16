"Монако" вернет деньги своим фанатам за билеты на матч с ПСЖ

Поединок 33-го тура чемпионата Франции обещал стать центральнім матчем всего второго круга. В нем встречались две лучшие команды чемпионата — два последних чемпиона.

В случае победы на родном стадионе ПСЖ становился чемпионом. И парижане не просто выиграли, а буквально опозорили соперников, обыграв их со счетом 7:1.

Руководство Монако после матча посредством Твиттера опубликовало заявление следующего содержания:

"Футбольный клуб Монако принял решение вернуть деньги болельщикам "красно-белых", которые были на матче. Подробности будут сообщены в начале недели", – гласит заявление клуба.