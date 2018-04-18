Роналду забил крутой гол боковыми ножницами (Видео)
Новости спорта: Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил эффектный гол на тренировке мадридского клуба.
Криштиану Роналду не устает красиво забивать. Даже на тренировках лидер Реала не сбавляет обороты.
Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
@Cristiano está 'on fire'! #RMCity pic.twitter.com/fsQy2jzNte
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 17 апреля 2018 г.
Готовясь к матчу 33 тура чемпионата Испании Реал - Атлетик, 33-летний португалец снова забил крутой акробатический гол боковыми ножницами. В игре против Ювентуса ему ассистировал Данные Карвахаль, а сейчас это был Ашраф Хакими, который может выйти в старте против басков. Интересно теперь, повторит ли Криштиану свое голасо уже на "Бернабеу"?