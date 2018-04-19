"Фенербахче" - "Бешикташ": на поле победителя определить не удалось
Новости спорта: В поединке между "Фенербахче" и "Бешикташем" должен был определиться второй финалист Кубка Турции по футболу.
В Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в гости к "Фенербахче" пожаловал "Бешикташ", дабы определить, кто же станет вторым финалистом в борьбе за Кубок Турции. Первый поединок этих команд завершился вничью 2:2.
Но доиграть командам поединок не удалось. Из-за многочисленных беспорядков на трибунах игра была прервана. Будет поединок доигран в другой день или будет засчитано техническое поражение станет известно позже. На момент остановки поединка счет был 0:0.
Кубок Турции. 1/2 финала. Ответный матч.
"Фенербахче" - "Бешикташ" - 0:0 (матч прерван на 59 минуте)
Составы команд
"Фенербахче": Демирель - Озбайкарлы, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым - Дирар, Топал, Соуза, Шаэшуэ (Вальбуэна) - Сольдадо, Жулиано
Запасные: Гючтекин, Вальбуэна, Камени, Кейбаши, Нету, Туфан, Фернандао, Экиджи, Эрсу, Янссен
"Бешикташ": Фабри - Адриано, Пепе, Тошич, Эркин - Медель, Озьякуп (Вида) - Куарежма, Талиска, Бабел - Негредо (Ленс)
Запасные: Ларин, Арслан, Вида, Генюл, Зенгин, Ленс, Пектемек, Тере, Уйслан, Ювакуран
Предупреждения: Шаэшуэ - Эркин, Тошич
Удаления: Пепе (30 мин., грубая игра)
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"Фенербахче" - "Бешикташ": матч кубка прерван из-за беспорядков на трибунах
FUTBOL TERÖRİZMİ @UEFAcom @FIFAcom @ChampionsLeague @Fenerbahce @Besiktas pic.twitter.com/CZniJ6h4my
— Forza BEŞİKTAŞ (@GURURLANNNN) 19 апреля 2018 г.
Напомним, ранее путевку в финал завоевал клуб Евгения Селезнева "Акхисар", который благодаря дублю украинца в ответном поединке, выбил из турнира "Галатасарай". Финальный поединок Кубка Турции состоится 9 мая.