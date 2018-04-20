Лидер "Зари" может продолжить карьеру в российском клубе

В Спартаке рассматривают бразильца как вероятное усиление на летнее трансферное окно, сообщает Sportsdaily.ru.

При этом никаких деталей потенциальной сделки источник не приводит.

22-летний Юри выступает за Зарю с прошлого лета и уже провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забив 8 голов.

Ранее бразилец признавался, что успешно адаптировался в Заре и еще зимой не хотел никуда переходить.

Луганский клуб после 27 туров УПЛ занимает только 4-е место. Спартак, в свою очередь, после 26 туров РФПЛ идет вторым, что гарантирует для команды Лигу чемпионов в новом сезоне.