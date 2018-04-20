Чемпион мира-1986 дал совет Месси

За 5 туров до конца чемпионата Испании Барселона практически обеспечила себе победу в турнире, потому экс-защитник сборной Аргентины советует лидеру каталонцев перестать выступать за "сине-гранатовых".

"Думаете, Барселона упустит чемпионство, если Месси не будет играть?".

"Лионель может позвонить президенту Барсы и сказать: "Это мой чемпионат мира! Я собираюсь посвятить себя национальной команде!".

"Месси также должен позвонить главному тренеру сборной Аргентины и сказать, что он полностью сконцентрирован на чемпионате мира", — считает Руджери.

Ранее Месси заявил, что ЧМ-2018 может стать для него последним шансом выиграть данный трофей со своей национальной командой.