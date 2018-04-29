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Футбол. "Фенербахче" обошел "Бешикташ" и сравнялся по очкам с "Галатасараем"

ФК Фенербахче
02:31 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: "Фенербахче" сравнялся по очкам с "Галатасараем" в турецкой Суперлиге.

Пятая победа кряду позволила "Фенербахче" настичь лидера "Галатасарай".

Чемпионат Турции

"Антальяспор" - "Трабзонспор" 1:2 (1:1)

"Кайсериспор" - "Аланьяспор" 1:2 (0:0)

"Касымпаша" - "Фенербахче" 1:4 (0:1)

"Сивасспор" - "Генчлербирлиги" 1:0 (1:0)

У обеих команд по 63 очка и разгром "Касымпаши" со счетом 4:1 позволила "желто-синим" улучшить разницу мячей, которая в итоге может решить очень многое. Четыре команды разделяют всего один пункт, и конкуренты "Фенера" еще проведут свой матч тура "Галатасарай" - "Бешикташ" в воскресенье.

В этом матче все мячи забили игроки "Фенербахче". Соуза на 31-й минуте открыл счет, однако в начале второго тайма Шкртел срезал мяч в свои ворота. В погоне за "золотом" победный мяч забил Озбайраклы на 64-й минуте, спустя еще десять Вальбуэна упрочил лидерство, а в компенсированное время Янссен довел дело до разгрома.

"Трабзонспор" продолжает борьбу с "Гезтепе" и "Сивасспором" за пятое место, которое в случае победы "Фенербахче" в финале Кубка Турции, может стать еврокубковым.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Фенербахче, Футбол, Чемпионат Турции.
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