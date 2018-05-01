Срна и Вукоевич создали сборную Хорватии среди ветеранов

Защитник «Шахтера» Дарио Срна, а также бывший полузащитник «Динамо» Огнен Вукоевич стали одними из основателей сборной Хорватии среди ветеранов, сообщает 24sata.hr.

Инициатива исходила от самих игроков и президента Хорватского футбольного союза Давора Шукера. Помимо них идея исходила от проведших более 100 матчей за национальную команду Ивицы Олича и Йосипа Шимунича.

Сам Срна заявил, что будет рад вновь одеть майку сборной:

«Это отличная идея, и я рад, что буду частью этой истории. Смогу и после завершения карьеры в сборной носить ее майку и делить раздевалку с друзьями, с которыми так много прошел».

Вукоевич отметил, что одной из целью создания такой команды является благотворительная деятельность:«Мы с бывшими партнерами по команде договорились, что такая практика имеет много преимуществ. Футболисты вновь смогут встретиться и пообщаться друг с другом и болельщиками, также мы сможем преследовать благотворительные цели».