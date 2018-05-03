Игрок "ПСЖ" Верратти сможет вернуться в игру не раньше следующего сезона
Новости спорта: Итальянский опорник Марко Верратти сможет вернуться на поле только в следующем сезоне.
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти перенёс операцию на подколенных сухожилиях, сообщает пресс-служба парижан.
Футболист должен вернуться в строй к началу следующего сезона. Таким образом, Верратти точно пропустит концовку нынешней кампании.
В нынешнем сезоне 25-летний итальянский полузащитник принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.
В настоящий момент «ПСЖ» обеспечил себе чемпионство во Франции. Также команде предстоит встретиться с «Ле Арбье» в финале Кубка страны.