Игрок "ПСЖ" Верратти сможет вернуться в игру не раньше следующего сезона

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти перенёс операцию на подколенных сухожилиях, сообщает пресс-служба парижан.

Футболист должен вернуться в строй к началу следующего сезона. Таким образом, Верратти точно пропустит концовку нынешней кампании.

В нынешнем сезоне 25-летний итальянский полузащитник принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.

В настоящий момент «ПСЖ» обеспечил себе чемпионство во Франции. Также команде предстоит встретиться с «Ле Арбье» в финале Кубка страны.