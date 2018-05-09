Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"

Байер приобрел правого защитника Митчелла Вайзера из Герты, сообщил официальный сайт леверкузенцев.

24-летний немец подписал со своим новым клубом пятилетний контракт. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе Байера правый защитник будет выступать под 23-м номером.

Митчелл является воспитанником Кельна, а в Герту перешел летом 2015-го года из мюнхенской Баварии. Всего за "бело-голубых" он провел 85 матчей.

В текущем сезоне Вайзер провел за Герту 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.