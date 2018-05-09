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Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"

Митчелл Вайзер
01:36 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Игрок линии обороны "Герты" Митчелл Вайзер продолжит карьеру в Леверкузене.

Байер приобрел правого защитника Митчелла Вайзера из Герты, сообщил официальный сайт леверкузенцев.

24-летний немец подписал со своим новым клубом пятилетний контракт. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе Байера правый защитник будет выступать под 23-м номером.

Митчелл является воспитанником Кельна, а в Герту перешел летом 2015-го года из мюнхенской Баварии. Всего за "бело-голубых" он провел 85 матчей.

В текущем сезоне Вайзер провел за Герту 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Новости спорта, Бундеслига, Митчелл Вайзер, Новости футбола, ФК Байер, Футбол.
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