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"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция финала Кубка Украины
19:52 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Прямая текстовая трансляция финала Кубка Украины по футболу сезона 2017/18 "Динамо" - "Шахтер".

Динамо 0:0 Шахтер

33' - На трибунах много разных гостей, среди них и Олег Ляшко с шарфиком Шахтера!

29'желтая карточка Артем Беседин (Динамо Киев) наказан.

29' - Опасно! Удар Исмаили с левого фланга! Но Бойко отбивает - угловой.

21' знак травмы Исмаили (Шахтер Донецк) испытывает проблемы сейчас со здоровьем. Посмотрим, насколько серьезна его травма.

19' - Игроки команды Динамо Киев показывают хорошую командную игру. Они обмениваются короткими пасами, ждут ошибки соперника.

12' - Хорошо пробил по воротам Алан Патрик (Шахтер Донецк) из пределов штрафной. Но не вышло гола. Угловой. Шахтер Донецк получит шанс забить.

8' - Бурда забивает гол - Бурда, Но офсайд - гол не защитан.

8' - Арбитр уже втрой раз успокаивает Гармаша.

4' - Денис Гармаш (Динамо Киев), пытаясь добраться до мяча, грубо ударил соперника по ногам. Шахтер Донецк получает право на штрафной удар.

2' - Фол на Шапаренко от Патрика. Может быть опасный штрафной.

1' - Игроки Динамо контролируют мяч на своей половине поля.

знак время Матч начался

Фанаты Динамо и Шахтера перед финалом Кубка Украины устроили мирное шествие по улицам Днепра, направленное против входа на футбольные стадионы по паспортам.

Стартовые составы:

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Цыганков, Гармаш, Шепелев, Шапаренко, Вербич — Беседин

Замены: Рудько, Шабанов, Морозюк, Ротань, Алибеков, Мбокани, Цитаишвили

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Феррейра

Замены: Шевченко, Хочолава, Додо, Дентиньо, Нем, Коваленко, Кайоде

В среду, 9 мая, в Днепре на "Днепр-Арене" состоится финал Кубка Украины 2018 года: за трофей поборются гранды нашего футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". "Украинское классико" в национальном Кубке состоится уже в 14-й раз, при этом, в 10-й раз команды встречаются между собой в главном поединке турнира.

Кубок Украины: финал "Динамо" - "Шахтер"

Где смотреть: телетрансляция поединка смотрите на каналах "Украина" и "Футбол 1".

9 мая. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 20:30

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

Превью к матчу с "Шахтером" от пресс-службы "Динамо":

История взаимоотношений "Динамо" – "Шахтер":

"Динамо" и "Шахтер" по 11 раз побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Сегодняшний победитель установит новый рекорд страны по количеству завоеванных титулов. "Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.

Что касается текущего сезона, то команды встречаются уже в пятый раз. "Шахтер" одержал победу в матче за Суперкубок, "Динамо" отпраздновало две виктории в чемпионате и еще один матч завершился вничью.

Напомним, что накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1. Кубок Украины – единственный шанс "Динамо" завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне.

"Динамо" – "Шахтер". Путь к финалу:

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

Давайте вспомним, как прошел финал Кубка Украины 2017. Напомним, в прошлом году соперники встречались 17 мая.

Кадровые потери перед матчем "Шахтер" – "Динамо":

Команды прибыли в Днепр в оптимальных составах. Паулу Фонсека взял на решающий матч всех футболистов, а с "Динамо" прилетел даже Сергей Сидорчук, который только набирает форму после тяжелой травмы. Восстановились после повреждений Виталий Буяльский и Денис Гармаш, пропустившие матч против "Мариуполя" в чемпионате. Также вернутся а поле отбывшие дисквалификацию "горняки" Марлос и Кайоде.

 

Смотрите: Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины

Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины
Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины: коэффициент на победу команда Паулу Фонсеки – 1.85, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.10.

Добавим, что, в случае ничьей в основное время, согласно регламенту, далее команды ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 20:30. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию с видеоповторами голов и лучших моментов матча.

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