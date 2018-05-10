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Нойер уже не сыграет за "Баварию"

Мануэль Нойер
05:59 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: 32-летний вратарь продолжает восстанавливаться от травмы.

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер в нынешнем сезоне на клубном уровне уже не сыграет. Об этом сообщил наставник мюнхенского клуба Юпп Хайнкес.

Это означает, что в оставшихся матчах "Баварии" против "Штутгарта" в Бундеслиге и "Айнтрахта" в финале Кубка Германии точно сыграет Свен Ульрайх.

Отмечается, что участие Нойера на ЧМ-2018 по-прежнему под вопросом.

Напомним, Нойер в этом сезоне провел всего 4 матча из-за серьезной травмы, которую получил еще в сентябре.

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Новости спорта, Бундеслига, Мануэль Нойер, ФК Бавария.
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