Нойер уже не сыграет за "Баварию"

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер в нынешнем сезоне на клубном уровне уже не сыграет. Об этом сообщил наставник мюнхенского клуба Юпп Хайнкес.

Это означает, что в оставшихся матчах "Баварии" против "Штутгарта" в Бундеслиге и "Айнтрахта" в финале Кубка Германии точно сыграет Свен Ульрайх.

Отмечается, что участие Нойера на ЧМ-2018 по-прежнему под вопросом.

Напомним, Нойер в этом сезоне провел всего 4 матча из-за серьезной травмы, которую получил еще в сентябре.