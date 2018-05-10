Нойер уже не сыграет за "Баварию"
Новости спорта: 32-летний вратарь продолжает восстанавливаться от травмы.
Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер в нынешнем сезоне на клубном уровне уже не сыграет. Об этом сообщил наставник мюнхенского клуба Юпп Хайнкес.
Это означает, что в оставшихся матчах "Баварии" против "Штутгарта" в Бундеслиге и "Айнтрахта" в финале Кубка Германии точно сыграет Свен Ульрайх.
Отмечается, что участие Нойера на ЧМ-2018 по-прежнему под вопросом.
Напомним, Нойер в этом сезоне провел всего 4 матча из-за серьезной травмы, которую получил еще в сентябре.