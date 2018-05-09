Селезнев: Приятно получить вызов в сборную

- Приятно получить вызов в сборную. Мне позвонили и сообщили, что придет письмо.

У Акхисара на очереди финал Кубка Турции, в котором сыграем против Фенербахче. А потом встретимся с Кайсериспором. Обсудим с Кравцом и Кучером состав национальной команды после этого матча, - сказал футболист.

Напомним, что в последний раз Евгений Селезнев вызывался в расположение сине-желтых на матч против Финляндии (2:1).