Капитан "Шахтера" довел Дарио Срну до слез

Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины 2:0, выиграв этот трофей в рекордный 12-й раз.

После финального свистка состоялась церемония награждения "горняков".

Капитан Шахтера Тайсон звал Дарио Срну, который сидел в ВИП-ложе, отпраздновать победу вместе со всей командой на поле. Однако хорват отказался, т.к. его выход запрещен регламентом.

После этого Тайсон попросил у болельщика в форме Срны обменяться с ним футболками. Фанат согласился, и Кубок Украины Тайсон поднимал в футболке хорвата.

Дарио до слез растрогал этот жест.

После игры Тайсон снова подошел к болельщику и отдал тому футболку. Свою футболку с матча он фанату подарил.

Срна продолжает отбывать 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Он сможет приступить к тренировкам с командой с 22 июня, а вернуться на поле – с 22 августа этого года.

Контракт Дарио с Шахтером истекает в конце сезона и пока неизвестно, будет ли он продлен. Однако генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, комментируя эту ситуацию, заявил: "Срна – легенда клуба, а всегда хочется, чтобы легенды оставались".

Срна все-таки получил медаль победителя Кубка Украины – Палкин признался, что отдал свой приз Дарио, поскольку тот "достоин ее больше любого менеджера Шахтера".