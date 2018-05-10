Румменигге: Левандовски останется в "Баварии"

Несмотря на слухи о возможном переходе игрока в «Реал», а также словах самого нападающего, который не отрицал вероятность ухода, «Бавария» не планирует продавать Левандовски.

«Роберт остается у нас. Левандовски в следующем сезоне будет выступать за «Баварию». Никаких поводов для беспокойства у нас нет», - заявил глава клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Нынешний контракт Левандовски истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» переключился на Неймара, которого клуб попробует купить у ПСЖ.