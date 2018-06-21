Стала известна зарплата Лопетеги в Реале

Мадридский Реал объявил о подписании контракта с Хуленом Лопетеги за два дня до старта чемпионата мира, а наставника уволили из сборной Испании.

Как стало известно изданию El Confidencial, зарплата 51-летнего специалиста в Реале составит шесть миллионов евро в год, что в двое больше, чем он получал в сборной Испании.

Отметим, что Лопетеги подписал контракт с Реалом на три сезона.

В сборной Испании Лопетеги заменил Фернандо Йерро, который провел с Испанией два матча на чемпионате мира. Напомним, что "фурия роха" сыграла вничью с Португалией (3:3) и обыграла Иран (1:0).