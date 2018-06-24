Англия - Панама: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Матч Англия – Панама стартует в 15:00 по киевскому времени. Фавориты в случае победы досрочно выйдут в 1/8 финала. Панаме нужна победа, если они надеются пробиться в плей-офф. Саутгейт делает только одну смену в основе по сравнению с матчем против Туниса. Вместо травмированного Деле Алле выходит Лофтус-Чик.

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Уолкер. Янг – Хендерсон, Лофтус-Чик, Лингард – Кейн, Стерлинг.

Панама: Пенедо – Роман Торрес, Эскобар, Мурильо, Эрик Дэвис – Габриэль Гомес, Годой, Купер, Барсенас, Луис Родригес – Блас Перес.