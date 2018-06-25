Сборная Бразилии потеряла полузащитника до полуфинала ЧМ-2018

По информации Globo Esporte, по итогам медицинского обследования были установлены приблизительные сроки восстановления футболиста, которые составят от 15 до 20 дней.

Таким образом, Коста сможет помочь своим партнёрам только в полуфинале или финале мундиаля, в случае если Бразилия сможет дойти до этих стадий турнира.

Ранее стало известно, что Коста получил мышечное повреждение и пропустит матч сборной Бразилии с Сербией в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2018 с Сербией, который состоится 27 июня в Москве.