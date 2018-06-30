ЧМ-2018. Хавбек сборной Англии покинул расположение команды и вернулся домой

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф получил разрешение от тренерского штаба сборной Англии вернуться домой из-за рождения ребёнка, сообщает ESPN.

Игрок улетел в Великобританию из Калининграда после заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Бельгии (0:1).

Отмечается, что Делф перед стартом мирового первенства обсудил данную ситуацию с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом, который пообещал его отпустить в Англию, когда это потребуется.

Ожидается, что полузащитник будет готов принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Колумбии, который состоится в Москве 3 июля.