ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира по футболу определятся первые полуфиналисты турнира. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на первые поединки четвертьфинала.

Чемпионат мира. 1/4 финала

6 июля 17:00 Франция — Уругвай - трансляция на канале"Интер"

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне команды Дидье Дешама.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу Франции с коэффициентом 2,0, а на Уругвай – 4,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.

Букмекеры из William Hill также отдают предпочтение французской сборной, на их победу можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу представителей Южной Америки – 4,33.

6 июля 21:00 Бразилия — Бельгия - трансляция на канале "Интер"

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне бразильцев.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Тите с коэффициентом 2,1, а на бельгийцев – 3,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Букмекеры из William Hill придерживаются такого же мнения – на победу бразильской сборной можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу команды Роберто Мартинеса – 3,6.