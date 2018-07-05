Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Футбол. "Шахтер" разгромил "Аустрию" в контрольном матче (Видео)
Футбол. "Шахтер" разгромил "Аустрию" в контрольном матче (Видео)
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала

Смотрите фото (5)
Сборная Бразилии
22:15 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прогнозы букмекеров на четвертьфинальные поединки ЧМ-2018, которые пройдут в пятницу, 6 июля.

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира по футболу определятся первые полуфиналисты турнира. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на первые поединки четвертьфинала.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Чемпионат мира. 1/4 финала

6 июля 17:00 Франция — Уругвай  - трансляция на канале"Интер"

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне команды Дидье Дешама.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу Франции с коэффициентом 2,0, а на Уругвай – 4,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.

ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра

Букмекеры из William Hill также отдают предпочтение французской сборной, на их победу можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу представителей Южной Америки – 4,33.

Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)

6 июля 21:00 Бразилия — Бельгия - трансляция на канале "Интер"

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне бразильцев.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Тите с коэффициентом 2,1, а на бельгийцев – 3,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Экс-футболист Арсенала оценил шансы сборной России на выигрыш ЧМ-2018

Букмекеры из William Hill придерживаются такого же мнения – на победу бразильской сборной можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу команды Роберто Мартинеса – 3,6.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Прогнозы букмекеров на ЧМ-2018, Сборная Бельгии, Сборная Бразилии, Сборная Уругвая, Сборная Франции, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Украинский тренер пройдет стажировку в Реале "Динамо" подпишет форварда из Бундеслиги ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра

Последние новости

"Реал" объявил о подписании правого защитника сборной Испании Кендалл Дженнер обескуражила голым снимком в Instagram В посольстве США не оставили без внимания приговор Балуху
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
04 Дель Боске - о сенсационном поражении Испании в матче против России
05 Челси готовит грандиозный трансфер
Новости сегодня
22:45 В Сирии воюет новая частная военная кампания при Минобороны РФ
22:31 Орбан о переговорах с Меркель: Мы обсудили миграционный вопрос
22:17 Николай Тищенко похвастался новой рубашкой
22:14 Google прокомментировали ситуацию с утечкой паролей
22:04 Привлекательная Сара Сампайо в фотосессии для Vogue Thailand
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Ученые обнаружили, что бабочек от хищников защищают их же хвосты
Ученые обнаружили, что бабочек от хищников защищают их же хвосты
Добавить комментарий
0