Накануне матча Россия-Хорватия в Сочи произошло наводнение
Новости спорта: В Сочи случилось сильное наводнение накануне четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия.
Всего за один час на город выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы и дороги оказались затоплены, а передвижение пешеходов утруждено.
В аэропорту Сочи информируют, что "продолжают принимать самолеты на прилет и вылет", но вот непосредственно по городу с транспортом то и дело возникают проблемы.
Источник пишет, что сегодня, в день игры россиян и хорватов, в Сочи опять прогнозируют дождь, но непосредственно во время игры, которая стартует на стадион Фишт в 21:00 по Киеву, погода должна успокоиться.