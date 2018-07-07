Накануне матча Россия-Хорватия в Сочи произошло наводнение

Всего за один час на город выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы и дороги оказались затоплены, а передвижение пешеходов утруждено.

В аэропорту Сочи информируют, что "продолжают принимать самолеты на прилет и вылет", но вот непосредственно по городу с транспортом то и дело возникают проблемы.

Источник пишет, что сегодня, в день игры россиян и хорватов, в Сочи опять прогнозируют дождь, но непосредственно во время игры, которая стартует на стадион Фишт в 21:00 по Киеву, погода должна успокоиться.