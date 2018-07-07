Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля
ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля
Новости: ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)
X

Накануне матча Россия-Хорватия в Сочи произошло наводнение

Сочи
07:56 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В Сочи случилось сильное наводнение накануне четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия.

Всего за один час на город выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы и дороги оказались затоплены, а передвижение пешеходов утруждено.

В аэропорту Сочи информируют, что "продолжают принимать самолеты на прилет и вылет", но вот непосредственно по городу с транспортом то и дело возникают проблемы.

Источник пишет, что сегодня, в день игры россиян и хорватов, в Сочи опять прогнозируют дождь, но непосредственно во время игры, которая стартует на стадион Фишт в 21:00 по Киеву, погода должна успокоиться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дождь, Россия - Хорватия, Сочи, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как фантастическая сборная Франции в полуфинал ЧМ-2018 пробивалась (Фото)

Как фантастическая сборная Франции в полуфинал ЧМ-2018 пробивалась (Фото)
Сногсшибательная Хельга Лавкейти - модель, покорившая сердце лидера сборной Колумбии (Фото)

Сногсшибательная Хельга Лавкейти - модель, покорившая сердце лидера сборной Колумбии (Фото)
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Назван главный претендент на Зинченко Официально. Легендарный Буффон стал игроком ПСЖ Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018

Последние новости

Геометрическая красота зданий Китая как объект фотоискусства (Фото) Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл Веселитесь на выходных: утренние анекдоты 7 июля
Сегодня читают в спорте
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Шахтер и Динамо поспорят за бразильского защитника
03 ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
04 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля
05 Накануне матча Россия-Хорватия в Сочи произошло наводнение
Новости сегодня
08:22 Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной
08:19 Симпатичные девушки, от которых не хочеться отводить взгляд (Фото)
08:18 Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, один военный ранен
08:15 Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года
08:07 Решение по апелляции "Газпрома" к "Нафтогазу" могут вынести в короткие сроки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Добавить комментарий
0