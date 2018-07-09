Динамо – Ботошани: смотреть полный матч

Динамо 9 июля проведет четвертый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

На этот раз соперником "бело-синих" станет румынский клуб Ботошани.

Смотрите видео онлайн-трансляцию контрольного поединка Динамо – Ботошани, который начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, вчера, 8 июля, Динамо сыграло товарищеский матч против швейцарского Люцерна. Поединок завершился вничью 1:1. Голом в составе динамовцев отличился Артем Беседин.