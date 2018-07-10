Официально: Роналду подписал контракт с "Ювентусом"
Новости спорта: Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом".
Ювентус завершил покупку форварда Криштиану Роналду из мадридского Реала, сообщил официальный сайт "бьянконери".
Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, которые Ювентус будет выплачивать Реалу в течение двух лет, плюс выплаты солидарности и дополнительные расходы в размере 12 миллионов евро.
"Ювентус" раскрыл все подробности главного трансфера этого лета
@cristiano https://t.co/88xFtX3Xw4 #CR7Juve pic.twitter.com/nnG0N4074U
— JuventusFC (@juventusfc) 10 июля 2018 г.
33-летний Роналду подписал с туринским клубом четырехлетний контракт, который рассчитан до 30-го июня 2022-го года.
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За девять лет в составе мадридского Реала Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Клубный чемпионат мира, а еще по два раза выигрывал Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
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Ранее Криштиану Роналду объяснил свое решение покинуть мадридский Реал.