Официально: Роналду подписал контракт с "Ювентусом"

Ювентус завершил покупку форварда Криштиану Роналду из мадридского Реала, сообщил официальный сайт "бьянконери".

Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, которые Ювентус будет выплачивать Реалу в течение двух лет, плюс выплаты солидарности и дополнительные расходы в размере 12 миллионов евро.

33-летний Роналду подписал с туринским клубом четырехлетний контракт, который рассчитан до 30-го июня 2022-го года.

За девять лет в составе мадридского Реала Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Клубный чемпионат мира, а еще по два раза выигрывал Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Ранее Криштиану Роналду объяснил свое решение покинуть мадридский Реал.