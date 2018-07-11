ФИФА начала расследование в отношении баннеров хорватских болельщиков

ФИФА начала новое расследование в отношении сборной Хорватии на чемпионате мира–2018, сообщает «телеграм»-канал «Мутко против».

Причиной начала расследования стали националистические баннеры хорватских болельщиков, фотографии которых появились в Сети после матча сборной Хорватии с Нигерией в первом туре группового этапа мундиаля (2:0).

Напомним, ранее ФИФА расследовала видеоролики, на которых защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич посвящают победу над Россией в 1/4 финала чемпионата мира–2018 Украине, а также выкрикивают лозунги, среди которых «Слава Украине».