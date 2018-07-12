"Динамо" может обменять Гонсалеса на полузащитника "Сантоса"

«Сантос» планирует заполучить игрока «Динамо» Дерлиса Гонсалеса. За парагвайца бразильский клуб готов отдать Витора Фрезарина.

Как сообщает Terra, клубы договариваются о годичной аренде игроков. В то же время «Динамо» не хочет полностью платить Фрезарину зарплату, а только часть. «Сантос» подтверждает эту информацию.

Слух о возможном переходе в «Сантос» подтвердил и Дерлис Гонсалес.

«Переход в «Сантос» возможен, но пока нет конкретного решения. Клубы ведут переговоры. Я могу уехать в Бразилию, но решение за «Динамо», – сказал Гонсалес.

Свое мнение высказал и отец футболиста Пабло Гонсалес.

«Дерлис должен начать тренироваться, а я жду пока все решится. Еще нужно уладить некоторые детали, но я не понимаю, в чем проблема. Кубок Либертадорес – отличная возможность проявить в себя. Переход Дерлиса в «Сантос» сделает его местным кумиром», – сказал Пабло Гонсалес.

23-летний Витор Фрезарин выступает в «Сантосе» с 2016 года. В сезоне 2017/18 провел в составе команды 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Дерлис Гонсалес может вернуться на родину.