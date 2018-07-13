Журналисты перепутали имя Умтити, и тот ушел с пресс-конференции
Новости спорта: Накануне финального матча ЧМ-2018 на пресс-конференции игрока Самюэля Умтити назвали именем "Поль", что вызвало мгновенную реакцию у защитника "Барселоны".
Смешная ситуация случилась на пресс-конференции сборной Франции.
75-летний пресс-атташе "трехцветных" Филипп Турнон хотел представить журналистам защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, но слегка ошибся. Турнон смешал имя центрбека с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.
The French press accidentally called him 'Paul' Umtiti and his reaction is priceless.pic.twitter.com/rGaFzLWD5Y
— BC Media (@barcacmedia) 12 июля 2018 г.
Умтити не растерялся и сделал вид, что покидает пресс-конференцию, но Турнон тоже не растерялся и позже назвал его "Самуэлем Погба".
Напомним, Франция проведет заключительный матч мундиаля с Хорватией 15 июля. Смотреть финал чемпионата мира онлайн можно будет на нашем сайте.