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Журналисты перепутали имя Умтити, и тот ушел с пресс-конференции

Самюэль Умтити и Поль Погба
10:51 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Накануне финального матча ЧМ-2018 на пресс-конференции игрока Самюэля Умтити назвали именем "Поль", что вызвало мгновенную реакцию у защитника "Барселоны".

Смешная ситуация случилась на пресс-конференции сборной Франции.

75-летний пресс-атташе "трехцветных" Филипп Турнон хотел представить журналистам защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, но слегка ошибся. Турнон смешал имя центрбека с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

Умтити не растерялся и сделал вид, что покидает пресс-конференцию, но Турнон тоже не растерялся и позже назвал его "Самуэлем Погба".

Напомним, Франция проведет заключительный матч мундиаля с Хорватией 15 июля. Смотреть финал чемпионата мира онлайн можно будет на нашем сайте.

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Все по теме:

Новости спорта, Барселона, Поль Погба, Самюэль Умтити, Филипп Турнон.
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