Журналисты перепутали имя Умтити, и тот ушел с пресс-конференции

Смешная ситуация случилась на пресс-конференции сборной Франции.

75-летний пресс-атташе "трехцветных" Филипп Турнон хотел представить журналистам защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, но слегка ошибся. Турнон смешал имя центрбека с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

The French press accidentally called him 'Paul' Umtiti and his reaction is priceless.pic.twitter.com/rGaFzLWD5Y

— BC Media (@barcacmedia) 12 июля 2018 г.