ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"

"После подробного анализа второго видео хорватского игрока Домагоя Виды, которое появилось в сети, глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано до того, как ФИФА объявила своё первое решение о наказании Виды и пришёл к выводу, что дополнительных нарушений регламента ФИФА хорватским футболистом в видео допущено не было", — говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит журналист Ричард Конвей на странице в "Твиттере".

Breaking: Croatian defender Domagoj Vida cleared by Fifa following analysis of a second video in which the player was alleged to have made comments infringing Fifa regulations. pic.twitter.com/ZJwJ1ne2PS — Richard Conway (@richard_conway) 14 июля 2018 г.

Напомним, вскоре после окончания матча Хорватии со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором Вукоевич посвятил победу киевскому "Динамо" и сборной Украины, а Вида крикнул "Слава Украине". ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тыс. швейцарских франков. Также Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из делегации сборной на ЧМ.

Позже в сети появилось ещё одно видео, в котором Вида говорил на хорватском, рядом с ним находился член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричал "Слава Украине!", а также "Белград" рулит!".