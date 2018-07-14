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ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"

Домагой Вида
17:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: ФИФА решила не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за второе видео, в котором экс-игрок Динамо говорит "Слава Украине".

"После подробного анализа второго видео хорватского игрока Домагоя Виды, которое появилось в сети, глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано до того, как ФИФА объявила своё первое решение о наказании Виды и пришёл к выводу, что дополнительных нарушений регламента ФИФА хорватским футболистом в видео допущено не было", — говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит журналист Ричард Конвей на странице в "Твиттере".

Напомним, вскоре после окончания матча Хорватии со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором Вукоевич посвятил победу киевскому "Динамо" и сборной Украины, а Вида крикнул "Слава Украине". ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тыс. швейцарских франков. Также Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из делегации сборной на ЧМ.

Позже в сети появилось ещё одно видео, в котором Вида говорил на хорватском, рядом с ним находился член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричал "Слава Украине!", а также "Белград" рулит!".

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