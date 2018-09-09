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Рами опроверг слухи о разрыве отношений с Памелой Андерсон

Адиль Рами
18:28 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Защитник Марселя и сборной Франции Адиль Рами однозначно дал понять, что их отношения с известной актрисой Памелой Андерсон продолжаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что Андерсон бросила Рами через несколько дней после предложения руки и сердца, на которое 51-летняя актриса ответила отказом.

Рами опроверг эти слухи. Накануне футболист опубликовал в своем Инстаграме изображения "фэйспалма", которое сопровождал подписью "Слухи продаются".

Андерсон познакомилась с 32-летним футболистом на каннском кинофестивале весной 2017 года. Ради актрисы Рами бросил гражданскую жену и двух сыновей-близнецов.

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Новости спорта, Адиль Рами, Новости футбола, Памела Андрестон, ФК Марсель, Футбол.
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