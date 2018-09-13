Игрок Ювентуса прокомментировал голевую засуху Роналду
Новости спорта: Хуан Куадрадо поддержал Криштиану Роналду, который еще не забивал в футболке Ювентуса.
Полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо уверен, что вскоре Криштиану Роналду откроет счет своим голам в футболке "бьянконери".
"Роналду – чемпион и топовый игрок. Мы узнали об этом ни вчера и ни сегодня. Он должен сохранять спокойствие.
Рано или поздно Роналду забьет, а затем голы пойдут потоком", – приводит слова колумбийца издание Football Italia.
Напомним, что летом Куадрадо уступил Роналду седьмой номер. В составе Ювентуса португалец провел три матча, но, пока что, не забивал.