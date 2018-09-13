Игрок Ювентуса прокомментировал голевую засуху Роналду

Полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо уверен, что вскоре Криштиану Роналду откроет счет своим голам в футболке "бьянконери".

"Роналду – чемпион и топовый игрок. Мы узнали об этом ни вчера и ни сегодня. Он должен сохранять спокойствие.

Рано или поздно Роналду забьет, а затем голы пойдут потоком", – приводит слова колумбийца издание Football Italia.

Напомним, что летом Куадрадо уступил Роналду седьмой номер. В составе Ювентуса португалец провел три матча, но, пока что, не забивал.