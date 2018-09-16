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Реал в гостях не сумел победить Атлетик

Атлетик - Реал
07:54 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Реал на выезде не сумел победить "Атлетик" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании.

Подопечные Хулена Лопетеги потеряли очки в выездном поединке против Атлетика (1:1).

Атлетик — Реал 1:1

Голы: Мунианин, 32 — Иско, 63.

Атлетик: Симон – Маркос, Иньиго Мартинес, Йерай, Берчиче — Р. Гарсия, Беньят (Рико, 81), Д. Гарсия — Сусаета, Вильямс (Сан Хосе, 76), Муниаин (Капа, 54).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Иско, 61), Кроос, Себальос (Каземиро, 46) — Бэйл (Васкес, 75), Бензема, Асенсио.

Предупреждения: Йерай, Д. Гарсия, Беньят, Капа, Симон, Берчиче — Васкес, Карвахаль.

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