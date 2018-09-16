Реал в гостях не сумел победить Атлетик
Новости спорта: Реал на выезде не сумел победить "Атлетик" в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании.
Подопечные Хулена Лопетеги потеряли очки в выездном поединке против Атлетика (1:1).
Атлетик — Реал 1:1
Голы: Мунианин, 32 — Иско, 63.
Атлетик: Симон – Маркос, Иньиго Мартинес, Йерай, Берчиче — Р. Гарсия, Беньят (Рико, 81), Д. Гарсия — Сусаета, Вильямс (Сан Хосе, 76), Муниаин (Капа, 54).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Иско, 61), Кроос, Себальос (Каземиро, 46) — Бэйл (Васкес, 75), Бензема, Асенсио.
Предупреждения: Йерай, Д. Гарсия, Беньят, Капа, Симон, Берчиче — Васкес, Карвахаль.