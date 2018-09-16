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Футбол. Где и когда смотреть воскресные матчи 8-го тура УПЛ

Заря - Динамо
08:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Очередной, восьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начался поединком между черниговской "Десной" и ФК "Арсенал-Киев".

"Десна" на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове одержала минимальную победу над ФК "Арсенал-Киев" со счетом 1:0. Решающий мяч на 8-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Артем Фаворов.

В субботу, 15 сентября, состоялось 2 матча: "Карпаты" дома уступили Восркле, а "Шахтер" в гостях оказался сильнее "Александрии".

В воскресенье, 16 сентября, встретятся донецкий "Олимпик" и ФК "Мариуполь" (14.00, "Футбол 2"), луганская "Заря" и киевское "Динамо" (17.00, "2+2"), одесский "Черноморец" и ФК "Львов" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 18 очков (после 7-ти игр), "Александрия" - 16 (7), "Динамо" - 13 (6), "Заря" - 11 (7), "Десна" - 10 (8), "Черноморец" - 9 (7), "Олимпик" - 9 (7), "Ворскла" - 9 (7), "Карпаты" - 8 (7), "Львов" - 6 (7), "Мариуполь" - 4 (6), "Арсенал-Киев" - 4 (8).

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Новости спорта, Заря - Динамо, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, ФК Маруиполь, ФК Олимпик.
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