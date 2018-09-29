WhoScored дал худшую оценку Ярмоленко, несмотря на гол в ворота МЮ

Известный портал WhoScored дал оценку игрокам «Вест Хэма» за поединок 7-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

28-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил оценку 6,32 балла. Помимо Нобла (6,31), это худший показатель среди всех игроков «молотобойцев», вышедших в стартовом составе. Грэди Диангана, получивший по 6,0 баллов, вышел на замену. Но нужно сказать, что в этом поединке у Ярмоленко отобрали гол.

Фото: Whoscored.com

Напомним, ранее в 6-м туре АПЛ Ярмоленко был признан худшим игроком «Вест Хэма» в матче с «Челси» (0:0).