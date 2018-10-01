Шахтер отправился во Францию на матч Лиги чемпионов

Поединок между Лионом и Шахтером состоится 2-го октября в 22.00. В понедельник, 1-го октября донецкий клуб вылетел в Лион, где продолжит готовится к предстоящему поединку.

Заявка "горяков":

Голкиперы: Пятов, Шевченко, Кудрик.

Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Матвиенко.

Полузащитники: Алан Патрик, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сиприано, Нем, Тайсон, Тотовицкий, Марлос.

Нападающий: Мораес, Кайоде.

Напомним, в первом туре Шахтер сыграл 2:2 с Хоффенхаймом. а Лион в гостях обыграл Манчестер Сити 2:1.

Трансляция матча в Лионе на ТК "Футбол 1".