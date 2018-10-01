Шахтер отправился во Францию на матч Лиги чемпионов
Новости спорта: Стала известна заявка "горняков" на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок между Лионом и Шахтером состоится 2-го октября в 22.00. В понедельник, 1-го октября донецкий клуб вылетел в Лион, где продолжит готовится к предстоящему поединку.
Заявка "горяков":
Голкиперы: Пятов, Шевченко, Кудрик.
Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Матвиенко.
Полузащитники: Алан Патрик, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сиприано, Нем, Тайсон, Тотовицкий, Марлос.
Нападающий: Мораес, Кайоде.
Отправляемся во Францию на матч #ЛионШахтер.
Пожелайте нам удачи. #UCL pic.twitter.com/XBWgXpyfNd
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2018 г.
Напомним, в первом туре Шахтер сыграл 2:2 с Хоффенхаймом. а Лион в гостях обыграл Манчестер Сити 2:1.
Трансляция матча в Лионе на ТК "Футбол 1".