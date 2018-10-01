Новичок Динамо Дуэлунд прокомментировал дебютный гол

- Если честно, я никогда не думаю заранее, как сложится тот или иной поединок. Я человек новый и в Динамо, и в украинском чемпионате, только учусь и привыкаю. Но могу сказать, что это одна из самых жестких игр, в которых я принимал участие. Двое наших игроков получили красные карточки, тренер был удален. Нас били снова и снова, но мы держались до последнего и выстояли, заработав три очка — это самое главное.

- Первый гол судьи не засчитали, хотя он был забит по правилам?

- Да, мы только посмотрели видеоповтор в раздевалке. Трое игроков соперника были ближе к своему вратарю, чем наш футболист — и на офсайд даже и не похоже, арбитры должны это видеть. Но несмотря на это мы все равно победили.

- Что чувствуете, забив первый гол за Динамо?

- Огромное удовольствие, мне очень приятно отличиться и не только открыть счет моим забитым мячам, а и помочь команде победить. Поэтому чувствую себя прекрасно!