Манчестер Юнайтед vs Ювентус: Зидан может вернуться в Италию

Руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее время решит кадровый вопрос, возникший после ухода из клуба генерального директора Джузеппе Маротты.

Как сообщает Tuttosport, с большой вероятностью итальянский клуб не станет приглашать нового менеджера и распределит обязанности гендиректора между несколькими работниками на других должностях, в частности Павелом Недведом и Фабио Паратичи. При этом не исключён вариант, при котором на место Маротты будет приглашён бывший футболист бьянконери Зинедин Зидан, который находится без работы с конца мая.

Ранее сообщалось, что в услугах французского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Более того, в СМИ появилась информация о начале переговоров между Зиданом и «красными дьяволами», однако клуб опроверг эти данные.

Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из «Королевского клуба».

