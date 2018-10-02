Впечатлил Гвардиолу: Зинченко в заявке на матч против Хоффенхайма

21-летний украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в заявку "горожан" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма".

Матч "Хоффенхайм" — "Манчестер Сити" состоится во вторник, 2-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

В заявку "Манчестер Сити" не попали конкуренты Зинченко — Бенжамен Менди и Фабиан Делф. Ранее сообщалось, что наставник "горожан" Пеп Гвардиола отстранил Менди от тренировок с первой командой.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 2 матча во всех турнирах, отыграв 180 минут.