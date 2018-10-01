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Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов

Паулу Фонсека
20:10 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с Лионом.

В матче 2 раунда группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде будет противостоять Лиону.

В преддверии поединка с журналистами на пресс-конференции пообщался наставник "горняков" Паулу Фонсека.

"У Шахтера были проблемы с обороной в прошлом матче Лиги чемпионов и мы постарались их решить. Мы проанализировали все ошибки, и постарались выбрать лучшую модель для нашей игры. Но, не забывайте, что Лион — совершенно другая команда", — сказал Фонсека.

"У нас есть стиль и соответствующий настрой. Мы всегда стараемся доминировать и владеть мячом. Понятно, что Лион может нам не позволить сыграть в свой футбол, но менять свою игру мы не будем. Завтра нам будет противостоять сильнейший соперник".

"Матвиенко продолжит играть справа в защите. Он приносит много пользы нашей команде, действуя на этой позиции. Ошибки Пятова? Он тоже будет продолжать играть. Я не вижу неуверенность с его стороны".

"Сравнение тренера Лиона Женезио нас с Барселоной? Это немного преувеличено. Возможно, это потому, что мы играем на атаку и любим действовать первым номером. Но это сравнение имеет мало общего с реальностью".

"Пустые трибуны? Не знаю, преимущество или нет. В любом случае, я против таких решений. Я бы хотел, чтобы стадион был полный. Футбол — это зрелище для болельщиков. Нужно, чтобы таких решений не было в принципе. Нужно придумать альтернативное наказание".

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Лион, Паулу Фонсека, Шахтер.
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