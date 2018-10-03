Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед"
Новости спорта: Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Поул Скоулз раскритиковал португальца Жозе Моуриньо.
Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Поул Скоулз позволил себе сделать критическое заявление в сторону нынешнего тренера команды Жозе Моуриньо.
“Я удивлен, что Моуринью удержался на своем посту после субботы. Настолько плохим было выступление команды в том матче. Не было ни должного настроя, ни игры.
Моуринью постоянно атакует на пресс-конференциях своих игроков, руководство клуба, потому что он не получает того, чего хочет. Думаю, его рот вышел из-под контроля. Он позорит клуб”,- сказал британец в эфире BTSport.
Ранее стало известно, что Зинедин Зидан не намерен менять португальца на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.