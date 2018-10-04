Боруссия Д разгромила Монако в Лиге чемпионов (Видео)

"Шмели" отправили все три свои мяча в ворота соперника после перерыва и отпраздновали очередную победу в Лиге Чемпионов (3:0).

Боруссия Д - Монако 3:0

Голы: Бруун Ларсен, 51, Алькасер, 72, Ройс, 90+2.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи, Загаду, Диалло — Дилейни (Вайгль, 64), Витсель — Санчо (Филипп, 84), Вольф (Бруун Ларсен, 46), Ройс — Алькасер.

Монако: Бенальо (Субашич, 45) — Раджи, Глик, Жемерсон, Хенрикс — Тилеманс, Ахолу, — Сидибе, Головин (Шадли, 77), Силла (Грандсир, 70) — Фалькао.

На 69-ой минуте Пако Алькасер не забил пенальти (перекладина).