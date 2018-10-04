Порту обыграл Галатасарай в матче Лиги чемпионов (Видео)

Порту на Эштадиу ду Драгао сумел одержать минимальную победу над Галатасараем. Отметим, что португальцев не раз спасал легендарный Икер Касильяс.

Порту - Галатасарай 1:0

Голы: Марега, 49.

Порту: Касильяс – Макси, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Отавио (Андре, 80), Эррера, Данило, Корона (Торрес, 69), Браими – Марега.

Галатасарай: Муслера – Линнес, Сердар Азиз, Майкон, Нагатомо – Донк (Инан, 68), Фернандо (Акгюн, 86) – Родригес, Бельханда (Фегули, 74), Гумус – Оньекуру.

Предупреждения: Милитао, Отавио, Перейра — Донк, Азиз, Линнес.