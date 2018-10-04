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Определена команда недели в Лиге чемпионов

Неймар
16:58 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ранее завершился второй тур группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19.

УЕФА в социальной сети "Твиттер" сегодня, 4 октября, опубликовал символическую сборную лучших игроков нынешней недели в Лиге чемпионов. В текущей недели были проведены матчи 2-го тура группового турнира самого престижного евротурнира.

В команду недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА попали: Нету ("Валенсия", Испания), Алессандро Флоренци ("Рома", Италия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Порту", Португалия), Жорди Альба ("Барселона", Испания), Дженгиз Юндер ("Рома", Италия), Марко Ройс ("Боруссия", Германия), Филиппе Коутиньо ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Эдин Джеко ("Рома", Италия), Неймар ("ПСЖ", Франция).

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