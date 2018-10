Определена команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА в социальной сети "Твиттер" сегодня, 4 октября, опубликовал символическую сборную лучших игроков нынешней недели в Лиге чемпионов. В текущей недели были проведены матчи 2-го тура группового турнира самого престижного евротурнира.

