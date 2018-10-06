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Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)

Мариуполь - Карпаты
17:11 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Видео обзор матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь - Карпаты.

Мариуполь - Карпаты 1:1

Голы: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков (Чоботенко, 81), Демири — Федорчук, Игнатенко (Пихаленок, 60) — Чурко (Зубков, 69), Мишнев, Вакула — Борячук

Карпаты: Шевченко — Федецкий (Мирошниченко, 90), Ковтун, Бородай, Мехремич — Эрбес, Клец, Ди Франко — Мендес (Карраскаль, 71), Швед (Мякушко, 64), Гуцуляк

Предупреждения: Быков, Демири, Чурко, Мишнев, Тищенко — Федецкий, Эрбес

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