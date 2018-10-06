Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь - Карпаты.
Мариуполь - Карпаты 1:1
Голы: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13
Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков (Чоботенко, 81), Демири — Федорчук, Игнатенко (Пихаленок, 60) — Чурко (Зубков, 69), Мишнев, Вакула — Борячук
Карпаты: Шевченко — Федецкий (Мирошниченко, 90), Ковтун, Бородай, Мехремич — Эрбес, Клец, Ди Франко — Мендес (Карраскаль, 71), Швед (Мякушко, 64), Гуцуляк
Предупреждения: Быков, Демири, Чурко, Мишнев, Тищенко — Федецкий, Эрбес