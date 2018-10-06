Роналду в своих проблемах подозревает президента Реала

Как сообщает издание La Republica, португальский нападающий Ювентуса подозревает мадридский Реал в том, что представители клуба вмешиваются в последние события, которые происходят с игроком.

За последнее время с Роналду произошло несколько неприятных инцидентов: обвинения в изнасиловании, проигранная борьба за приз лучшему игроку года ФИФА, проблемы в отношениях со спонсорами, странное удаление в матче Лиги чемпионов с Валенсией.

Источник сообщает, что Роналду считает президента Реала Флорентино Переса причастным ко всем вышеперечисленным эпизодам.