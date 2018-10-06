День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой

Роналду в своих проблемах подозревает президента Реала

Криштиану Роналду
20:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Ювентуса Криштиану Роналду считает, что за последними околофутбольными проблемами стоит его бывший клуб.

Как сообщает издание La Republica, португальский нападающий Ювентуса подозревает мадридский Реал в том, что представители клуба вмешиваются в последние события, которые происходят с игроком.

За последнее время с Роналду произошло несколько неприятных инцидентов: обвинения в изнасиловании, проигранная борьба за приз лучшему игроку года ФИФА, проблемы в отношениях со спонсорами, странное удаление в матче Лиги чемпионов с Валенсией.

Источник сообщает, что Роналду считает президента Реала Флорентино Переса причастным ко всем вышеперечисленным эпизодам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Роналду убежден в заговоре против него УЕФА следит за делом Роналду об изнасиловании Украинец Костевич забил дебютный гол за Лех (Видео)

Последние новости

Больше гламура: беспощадные модники, которых можно встретить в метро МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео) В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"
Сегодня читают в спорте
01 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
02 Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом
03 Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
04 Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)
05 Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости сегодня
22:35 Факты о самом ожидаемом фильме осени "Веном"
22:30 Врачи назвали самую полезную осеннюю зелень
22:28 Экс-девушка Николаса Кейджа подала в суд на актера
22:23 Малфой и Поттер воссоединились: Том Фелтон показал новый снимок со звездным другом
22:11 Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь