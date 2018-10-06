Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу Александрия - Черноморец.
В рамках одиннадцатого тура УПЛ Александрия принимала Черноморец.
Александрия - Черноморец 3:2
Голы: Ковалец, 44, Шастал, 56, Банада, 70 — Грачев, 17, Татарков, 80.
Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Банада (Гречишкин, 72), Ковалец, Довгий — Протасов (Шастал, 30), Ситало, Задерака (Пономарь, 46).
Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин — Бабенко, Савченко (Мищенко, 46) — Чорний, Леонов, Мусолитин — Коваль (Татарков, 43).
Предупреждения: Банада, Пашаев, Бондаренко, Ковалец — Савченко, Леонов, Грачев, Мусолитин.