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Месси осчастливил болбоя, сам того не подозревая (Видео)

Лионель Месси
19:47 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Болбой Тоттенхэма был вне себя от счастья после того, как Лионель Месси пожал ему руку.

Капитан Барселоны Лионель Месси дарит счастье окружающим порой сам того не подозревая.

После матча Лиги чемпионов против Тоттенхэма на Уэмбли игроки Барселоны пошли к подтрибунному помещению, по пути пожимая руки обслуживающему персоналу. Лионель Месси сначала хлопнул по руке арбитра, а потом сжал ладошку болбоя Тоттенхэма.

Этого мальчик явно не ожидал: после рукопожатия он несколько секунд простоял как вкопанный, с раскрытым ртом и выпученными глазами. Руку он теперь не будет мыть минимум неделю.

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Новости спорта, Видео, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Футбол.
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