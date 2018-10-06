Месси осчастливил болбоя, сам того не подозревая (Видео)
Новости спорта: Болбой Тоттенхэма был вне себя от счастья после того, как Лионель Месси пожал ему руку.
Капитан Барселоны Лионель Месси дарит счастье окружающим порой сам того не подозревая.
That moment when you see Leo Messi in real life pic.twitter.com/RsKB9dvE9I
— BarcaMedia (@BarcaTimesTape) 5 октября 2018 г.
После матча Лиги чемпионов против Тоттенхэма на Уэмбли игроки Барселоны пошли к подтрибунному помещению, по пути пожимая руки обслуживающему персоналу. Лионель Месси сначала хлопнул по руке арбитра, а потом сжал ладошку болбоя Тоттенхэма.
Этого мальчик явно не ожидал: после рукопожатия он несколько секунд простоял как вкопанный, с раскрытым ртом и выпученными глазами. Руку он теперь не будет мыть минимум неделю.