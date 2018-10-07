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Шевченко назвал лучших молодых игроков Украины

Андрей Шевченко
15:52 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, у каких молодых игроков видит потенциал.

"Есть целая когорта исполнителей, которые пришли из "молодежки", но, к сожалению, на данный момент не получают игровой практики в своих клубах, проигрывая там конкуренцию. Многие игроки поехали в сильные иностранные клубы.

Скажем, тот же Зинченко, который провел в Манчестер Сити очень хороший прошлый сезон, а с начала нынешнего не получал игровой практики. Это означает, что в клубе очень сильная конкуренция. Однако Зинченко – очень перспективный игрок. Как и Коваленко, который также сейчас потерял место в основном составе клуба и не имеет практики. Однако он – интересный игрок.

Очень прибавил Малиновский, который является лидером в своем клубе и прекрасно начал сезон. Яремчук, Цыганков... У нас есть целая плеяда молодых футболистов, на которых мы рассчитываем и у которых есть потенциал вырасти в сильных игроков и помочь сборной", – цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Футбол, ФФУ.
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