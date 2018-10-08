Мбаппе оформил покер в ворота соперника Шахтера в Лиге чемпионов

В матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей четыре гола, которые были забиты с 61-й по 74-ю минуты, на свой счёт записал нападающий Килиан Мбаппе. Ещё одним точным ударом отметился бразильский форвард Неймар. Обе команды доигрывали матч вдесятером. На 32-й минуте прямое удаление получил защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе, а на первой компенсированной минуте первого тайма вторую жёлтую карточку показали полузащитнику «Лиона» Луке Тусару.

Таким образом, «ПСЖ» одержал девятую подряд победу в Лиге 1, а «Лион» прервал серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьи).

«ПСЖ» (27 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лион» (14) – на шестой строчке.