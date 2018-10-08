ПСЖ установил исторический рекорд в Лиге 1

Парижане разгромили дома Лион (5:0) в девятом туре чемпионата Франции. Главную роль в победе отыграл форвард Килиан Мбаппе, на счету которого покер.

Помимо того, что ПСЖ продолжил возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, команда еще и установила исторический рекорд. Впервые в чемпионате Франции команда добыла девять побед подряд на старте турнира.

В нынешнем сезоне ПСЖ проиграл лишь в одном матче — Ливерпулю (2:3) в первом туре Лиги чемпионов.

Продолжить победную серию в чемпионате парижане смогут в поединке с Амьеном 20 октября.