Английская Премьер-лига. Расписание матчей и где смотреть 13-й тур

Новости спорта: Завтра, 24 ноября, сразу шестью матчами начнется 13-й тур Английской Премьер-лиги, а центральный поединок тура Тоттенхем - Челси закроет субботний игровой день.

Лидер турнирной таблицы Манчестер Сити отправится в Лондон к команде Андрея Ярмоленко Вест Хэму, Ливерпуль поедет на стадион "Уотфорд Роверс" к одноименному клубу, а Тоттенхэм и Челси на Уэмбли сыграют центральный матч тура.

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига, 13-й тур

24.11. 18

17:00 Брайтон - Лестер

17:00 Вест Хэм - Манчестер Сити

17:00 Уотфорд - Ливерпуль, Футбол 2

17:00 Эвертон - Кардифф

17:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пелас

17:00 Фулхэм - Саутгемптон

19:30 Тоттенхем - Челси, Футбол 2

25.11. 18

15:30 Борнмут - Арсенал, Футбол 2

18:00 Вулверхемптон - Хаддерсфилд, Футбол 2

26.11. 18

22:00 Бернли - Ньюкасл Юнайтед, Футбол 1

Напомним, Манчестер Сити лидирует с 32 очками, Ливерпуль - второй с отставанием в 2 пункта, Челси с 28 очками в случае поражения в очном матче пропустит на третью строчку Тоттенхэм, у которого всего на один пункт меньше. Замыкают таблицу Хаддерсфилд и Фулхэм с 7 и 5 очками соответственно.