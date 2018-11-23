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Английская Премьер-лига. Расписание матчей и где смотреть 13-й тур

Английская Премьер-лига. Расписание матчей и где смотреть 13-й тур
14:47 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завтра, 24 ноября, сразу шестью матчами начнется 13-й тур Английской Премьер-лиги, а центральный поединок тура Тоттенхем - Челси закроет субботний игровой день.

Лидер турнирной таблицы Манчестер Сити отправится в Лондон к команде Андрея Ярмоленко Вест Хэму, Ливерпуль поедет  на стадион "Уотфорд Роверс" к одноименному клубу, а Тоттенхэм и Челси на Уэмбли сыграют центральный матч тура.

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига, 13-й тур

24.11. 18

17:00 Брайтон - Лестер

17:00 Вест Хэм - Манчестер Сити

17:00 Уотфорд - Ливерпуль, Футбол 2

17:00 Эвертон - Кардифф

17:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пелас

17:00 Фулхэм - Саутгемптон

19:30 Тоттенхем - Челси, Футбол 2

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25.11. 18

15:30 Борнмут - Арсенал, Футбол 2

18:00 Вулверхемптон - Хаддерсфилд, Футбол 2

26.11. 18

22:00 Бернли - Ньюкасл Юнайтед, Футбол 1

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Напомним, Манчестер Сити лидирует с 32 очками, Ливерпуль - второй с отставанием в 2 пункта, Челси с 28 очками в случае поражения в очном матче пропустит на третью строчку Тоттенхэм, у которого всего на один пункт меньше. Замыкают таблицу Хаддерсфилд и Фулхэм с 7 и 5 очками соответственно.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, ФК Ман Сити, АПЛ, Ливерпуль, Челси, Чемпионат Англии.
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