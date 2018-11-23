Английская Премьер-лига. Расписание матчей и где смотреть 13-й тур

Лидер турнирной таблицы Манчестер Сити отправится в Лондон к команде Андрея Ярмоленко Вест Хэму, Ливерпуль поедет на стадион "Уотфорд Роверс" к одноименному клубу, а Тоттенхэм и Челси на Уэмбли сыграют центральный матч тура.
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига, 13-й тур
24.11. 18
17:00 Брайтон - Лестер
17:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
17:00 Уотфорд - Ливерпуль, Футбол 2
17:00 Эвертон - Кардифф
17:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пелас
17:00 Фулхэм - Саутгемптон
19:30 Тоттенхем - Челси, Футбол 2
25.11. 18
15:30 Борнмут - Арсенал, Футбол 2
18:00 Вулверхемптон - Хаддерсфилд, Футбол 2
26.11. 18
22:00 Бернли - Ньюкасл Юнайтед, Футбол 1
Напомним, Манчестер Сити лидирует с 32 очками, Ливерпуль - второй с отставанием в 2 пункта, Челси с 28 очками в случае поражения в очном матче пропустит на третью строчку Тоттенхэм, у которого всего на один пункт меньше. Замыкают таблицу Хаддерсфилд и Фулхэм с 7 и 5 очками соответственно.